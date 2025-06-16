Подростка с татуировками на запястьях ищут вторые сутки в Приморье

16-летний Артем Хорьков ушел из КГКУ «Центр содействия семейному устройству села Черниговка» в Приморье 14 июня и не вернулся. Его ищут сотрудники, волонтеры и полицейские, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Согласно ориентировке, Артем высокий: 180 сантиметров, у него среднее телосложение и темные волосы, длина которых доходит до мочек ушей.
В день пропажи парень надел черные рубашку с длинным рукавом, джинсы, кроссовки с белым кантом у края подошвы. Из особых примет — тату на обоих запястьях.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 (42351) 2−34−44, 102 или 112 — полиция;
8 902 488 56 56, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
Ранее «КП» писала, что в Дальнегорске без вести пропал 59-летний Игорь Шкарупин. 11 мая 2025 года он перестал выходить на связь с родственниками.