Эксперт Кондратьев рассказал, откуда запускают дроны на Татарстан

«Что касается маршрутов и точек запуска с территории Украины, то они постоянно меняются, потому что если использовать одни и те же точки, их определят и уничтожат наша разведка и войска ПВО. Поэтому противнику приходится постоянно изобретать что-то новое, искать новые места для запуска. Аналогично обстоит дело и с маршрутами: они постоянно меняются и корректируются. Мы стараемся закрыть все возможные зоны для пролетов, а они ищут слабые места, чтобы прорваться через наши системы ПВО как по азимуту, так и по высоте», — пояснил эксперт.