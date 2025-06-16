Эксперт Кондратьев рассказал, откуда запускают дроны на Татарстан

Точки запуска беспилотников, атаковавших Татарстан, расположены на территории Украины. Однако точное их местонахождение назвать сложно, так как противник регулярно меняет позиции запуска, чтобы избежать обнаружения и уничтожения российской армией. Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Что касается маршрутов и точек запуска с территории Украины, то они постоянно меняются, потому что если использовать одни и те же точки, их определят и уничтожат наша разведка и войска ПВО. Поэтому противнику приходится постоянно изобретать что-то новое, искать новые места для запуска. Аналогично обстоит дело и с маршрутами: они постоянно меняются и корректируются. Мы стараемся закрыть все возможные зоны для пролетов, а они ищут слабые места, чтобы прорваться через наши системы ПВО как по азимуту, так и по высоте», — пояснил эксперт.
В воскресенье, 15 июня, территория Татарстана подверглась атаке беспилотников. В Елабужском районе обломки сбитого дрона упали на контрольно-пропускной пункт автомобильного завода.
По информации главы республики Рустама Минниханова, в результате инцидента один работник предприятия погиб, еще 13 получили ранения разной степени тяжести, один из пострадавших находится в критическом состоянии.