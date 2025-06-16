Двое детей пострадали в ДТП в Качугском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутской области.
14 июня на пересечении улиц Каландаришвили и Красной Звезды в Качуге столкнулись Nissan Bluebird, которым управлял 63-летний мужчина, и велосипед под управлением 12-летнего школьника. Мальчика увезли в больницу в Иркутск с травмами позвоночника.
15 июня в селе Заречное Качугского района 13-летний водитель мопеда столкнулся с трактором «Беларус». Мальчик получил открытые рваные раны ног. Его 15-летняя пассажирка не пострадала. Дети ехали без мотошлемов. Мопед увезли на спецстоянку, отцу мальчика выписали штраф за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав.
По каждому факту проводится проверка.