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Двое детей пострадали в ДТП в Качугском районе

В Качугском районе в выходные в ДТП пострадали 12-летний велосипедист и 13-летний мотоциклист.

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Источник: УГИБДД по Иркутской области

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутской области.

14 июня на пересечении улиц Каландаришвили и Красной Звезды в Качуге столкнулись Nissan Bluebird, которым управлял 63-летний мужчина, и велосипед под управлением 12-летнего школьника. Мальчика увезли в больницу в Иркутск с травмами позвоночника.

15 июня в селе Заречное Качугского района 13-летний водитель мопеда столкнулся с трактором «Беларус». Мальчик получил открытые рваные раны ног. Его 15-летняя пассажирка не пострадала. Дети ехали без мотошлемов. Мопед увезли на спецстоянку, отцу мальчика выписали штраф за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав.

По каждому факту проводится проверка.