Двое детей пострадали в ДТП в Качугском районе

14 июня на пересечении улиц Каландаришвили и Красной Звезды в Качуге столкнулись Nissan Bluebird, которым управлял 63-летний мужчина, и велосипед под управлением 12-летнего школьника. Мальчика увезли в больницу в Иркутск с травмами позвоночника.