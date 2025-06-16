МDА: После ударов Ирана по Израилю 29 человек госпитализированы

Двенадцать человек попали в больницы после ракетных ударов, которые Иран нанес по Израилю в ночь на понедельник 16 июня. Об этом информирует пресс-служба «Маген Давид Адом» — скорой помощи Израиля.
«На данный момент команды MDA госпитализировали 12 раненых пациентов в больницы, среди них двое в состоянии средней тяжести, остальные — в состоянии легкой степени тяжести», — сказано в релизе, опубликованном в социальной сети Х.
Позднее MDA опубликовала новую информацию, согласно которой госпитализированы уже 29 человек, при этом трое из них в состоянии средней тяжести.
Накануне иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле.
Тем временем армия обороны ЦАХАЛ утром 16 июня сообщила об ударах десятками иранских ракет по Хайфе. В результате удара пострадала электроподстанция, в центральной части Израиля пропал свет.
Напомним, в пятницу 13 июня Израиль нанес ракетный удар по многочисленным целям в Иране. Исламское государство ответило пуском своих ракет. О том, как может развиваться конфликт и к чему он способен привести, читайте здесь на KP.RU.