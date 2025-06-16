В Астане продолжается демонтаж рекламных конструкций

На днях в Астане состоялась рабочая встреча, в ходе которой представители государственных органов и предпринимательского сообщества обсудили конкретный случай демонтажа электронной бегущей строки. Поводом послужило обращение владельца объекта, который столкнулся с тем, что размещённая на фасаде его помещения световая конструкция была демонтирована без предварительного уведомления. Этот инцидент вызвал озабоченность и стал поводом для более глубокого диалога о порядке размещения и демонтажа наружной рекламы в столице.
Преобразование внешнего облика столицы
Ещё в 2024 году в Астане была утверждена Дорожная карта по формированию и реализации единого архитектурно-художественного облика. Документ был подписан заместителем акима столицы Евгением Глотовым 22 июля 2024 года. Согласно этой карте, все рекламные и информационные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях, подлежат приведению к единому стилю. Это включает требования к размерам, шрифтам, цветовым решениям, местам установки и даже к освещению.
Одна из главных целей — сделать городскую среду визуально целостной, избавиться от хаотично размещённых вывесок и добиться эстетической гармонии в архитектуре города. Работа проводится в том числе в рамках благоустройства, повышения туристической привлекательности и комфортности городской среды.
Наружная реклама под контролем
В рамках этих мероприятий ведётся системный анализ и проверка всех объектов наружной рекламы. Проверяются как сами конструкции, так и наличие разрешительной документации. При выявлении нарушений сотрудники уполномоченных организаций проводят демонтаж. При этом демонтаж может касаться как конструкций, установленных без согласования, так и тех, чей внешний вид не соответствует утверждённым стандартам.
Однако в некоторых случаях предприниматели выражают обеспокоенность тем, как именно происходит демонтаж — без предварительного уведомления, в отсутствие представителей бизнеса или с нарушениями процедуры.
Именно такая ситуация и стала предметом обсуждения на встрече. Представитель бизнеса отметил, что не был заранее проинформирован о демонтаже. Световая строка, установленная над входом в объект, использовалась для отображения актуальной информации и, по его словам, соответствовала техническим требованиям. Однако в ходе проверки было решено демонтировать конструкцию.
Позиция госорганов
Представители государственных структур разъяснили, что демонтаж рекламных конструкций производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в рамках полномочий местных исполнительных органов. Они подчеркнули, что основное внимание уделяется не просто удалению визуальных объектов, а соблюдению действующих норм, включая: наличие разрешения на установку конструкции; соответствие рекламной конструкции утверждённым эскизным проектам; соблюдение архитектурных и противопожарных требований; безопасность конструкции для пешеходов и транспорта.
Также было отмечено, что в последние годы усилилась ответственность владельцев объектов наружной рекламы, в том числе в административном порядке.
Тем не менее, участники встречи сошлись во мнении, что каждый случай требует индивидуального подхода, а демонтаж должен сопровождаться полным информированием предпринимателя, возможностью предоставить документы и устранить нарушения в досудебном порядке.
Зона ответственности и диалог
Предприниматели подчеркивают, что готовы соблюдать нормы и правила, но рассчитывают на прозрачный и последовательный процесс взаимодействия с государственными структурами. По их мнению, необходимо чётко выстраивать регламент и механизм информирования: в том числе с предоставлением сроков на устранение выявленных несоответствий.
Кроме того, обсуждается необходимость проведения разъяснительной работы, особенно среди малого и среднего бизнеса, о том, какие конструкции попадают под демонтаж, как подать заявку на согласование и куда обращаться в случае спора.
Отдельное внимание уделяется вопросу соблюдения прав предпринимателей. По итогам обсуждения, для обеспечения объективной оценки ситуации, в прокуратуру города Астаны было направлено официальное обращение с просьбой провести правовую проверку конкретного случая.
Вопрос остаётся актуальным
Вопрос демонтажа наружной рекламы остаётся чувствительным для многих предпринимателей. Наружная реклама для малого и среднего бизнеса — это не только способ продвижения, но и элемент визуальной идентификации. Потеря конструкций без возможности замены или без ясных объяснений воспринимается как ограничение экономических свобод.
Тем временем, в рамках реализации Дорожной карты, демонтажные работы в столице продолжаются. В 2024—2025 годах уже были убраны десятки баннеров, вывесок и видеопанелей, в том числе с фасадов зданий в центральной части города. Работа затрагивает как торговые объекты, так и офисные центры.
Сами горожане и урбанисты в большинстве своём поддерживают идею наведения порядка во внешнем облике города, но при этом акцентируют внимание на необходимости соблюдения баланса между эстетикой и деловой активностью.
Возможные решения
Участники встречи обозначили и возможные пути решения спорных ситуаций. Среди предложений — разработка цифровой платформы, где предприниматели смогут в онлайн-формате подавать заявки, получать согласования, отслеживать статус своих обращений и уведомления о предстоящих проверках или демонтаже.
Также предлагается проводить обучающие семинары по вопросам законодательства о наружной рекламе, особенно для новых субъектов предпринимательства.
В долгосрочной перспективе в столице планируют перейти к концепции «умной визуальной среды», где все вывески, указатели и экраны будут встроены в общий городской дизайн. Это означает, что каждый элемент информационного поля будет не просто функциональным, но и эстетически обоснованным, гармонирующим с архитектурой района, стилем улицы, фасадами зданий. Такой подход предполагает пересмотр устаревших конструкций, отказ от визуально агрессивных форматов и внедрение современных решений, соответствующих международным стандартам.
Внедрение подобной системы невозможно без широкого диалога с бизнесом. Именно поэтому сейчас особое внимание уделяется открытой коммуникации, проработке понятных и прозрачных правил игры. Масштабные согласования, разъяснительная работа и юридическая поддержка помогают избежать конфликтов и выстраивать партнёрские отношения между предпринимателями и городскими службами.
Конечно, путь к единому, визуально гармоничному облику не может быть быстрым и безболезненным. Он требует комплексного подхода, гибкости, готовности к изменениям. Но результат того стоит: единая визуальная среда делает город современным, удобным и узнаваемым, повышает его привлекательность для инвесторов, туристов и самих горожан. Это инвестиция в имидж столицы, её будущее и качество городской жизни.