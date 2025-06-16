В Астане продолжается демонтаж рекламных конструкций

На днях в Астане состоялась рабочая встреча, в ходе которой представители государственных органов и предпринимательского сообщества обсудили конкретный случай демонтажа электронной бегущей строки. Поводом послужило обращение владельца объекта, который столкнулся с тем, что размещённая на фасаде его помещения световая конструкция была демонтирована без предварительного уведомления. Этот инцидент вызвал озабоченность и стал поводом для более глубокого диалога о порядке размещения и демонтажа наружной рекламы в столице.