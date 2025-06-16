Полина Ауг снялась в клипе фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна

Российская актриса Полина Ауг стала главной героиней нового видеоклипа Тилля Линдеманна. Ей досталась роль возлюбленной героя, воплощенного фронтменом группы Rammstein. В видеоклипе, посвященном памяти режиссера Дэвида Линча, ушедшего из жизни в январе текущего года, присутствует обилие сцен насилия, крови и эпизодов, граничащих с эротикой.
Несмотря на мрачный характер сюжета, работа с Линдеманном, по словам Ауг, оказалась весьма приятной. Съемочный процесс выдался для актрисы непростым, поскольку проходил без четко прописанного сценария. Ключевые моменты были оговорены заблаговременно, однако в остальном приходилось полагаться на импровизацию.
«Вся эта история в голове у режиссера и у Тилля. А мне, привыкшей приходить на площадку с выученным текстом, в этот раз пришлось полностью погрузиться в импровизацию», — поделилась актриса. Она подчеркнула, что подобный опыт стал для нее совершенно новым и необычным.
Ауг также отметила личностные качества самого Линдеманна. Во время съемок Тилль проявил себя как истинный джентльмен, с трепетом и уважением относящийся к приглашенной актрисе. Все аспекты, касающиеся партнерства, Линдеманн обговаривал невероятно тактично. Он проявил себя как галантный кавалер: заботливо приносил Полине плед, когда она выходила из прохладных морских вод в вечернее время, чтобы она не испытывала дискомфорта от холода.
Полина Ауг родилась в Санкт-Петербурге в семье, тесно связанной с актерским искусством. Среди наиболее известных работ актрисы — роль Геллы в экранизации романа «Мастер и Маргарита», вышедшей в 2023 году. Также в фильмографии Ауг значатся роли в таких сериалах, как «С чего начинается Родина», «Натали и Александр» и «Дылды».
Читайте также: Суд оштрафовал Линдеманна на ₽67 млн за отмену концерта в Твери.