Полина Ауг снялась в клипе фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна

Ауг также отметила личностные качества самого Линдеманна. Во время съемок Тилль проявил себя как истинный джентльмен, с трепетом и уважением относящийся к приглашенной актрисе. Все аспекты, касающиеся партнерства, Линдеманн обговаривал невероятно тактично. Он проявил себя как галантный кавалер: заботливо приносил Полине плед, когда она выходила из прохладных морских вод в вечернее время, чтобы она не испытывала дискомфорта от холода.