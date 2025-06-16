Новые правила расчета среднего заработка утвердили в РФ

В России будут изменены правила расчета среднего заработка при начислении выходного пособия и отпускных. Об этом стало известно из правительственных документов, касающихся соответствующих изменений.
Новая система начнет действовать с 1 сентября 2025 года и сохранит силу до 1 сентября 2031 года.
Согласно документу, на который ссылается агентство, средний месячный заработок для расчета выходного пособия будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в одном месяце.
Если применяется суммированный учет рабочего времени за продолжительный период, расчет среднего заработка будет осуществляться путем умножения среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяц, передает РИА Новости.
Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин рассказал, что граждане России смогут получать максимальную пенсию при ежемесячной зарплате в размере 230 тысяч рублей до вычета налогов.
Исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина также рассказала, что у молодого поколения есть возможность сформировать свой капитал благодаря программе долгосрочных сбережений.