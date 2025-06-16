В Красноярском крае пройдет фестиваль «Джаз над Енисеем»

На сценах сразу нескольких городов выступят звезды отечественного и зарубежного джаза. Художественным руководителем фестиваля выступает народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.
Среди участников — признанная джазовая дива Лариса Долина, певица Фантине, актер и исполнитель Сергей Степанченко, певица Варвара Убель, а также Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде с участием пианиста-виртуоза Олега Аккуратова.
На фестивале также выступят Московский джазовый оркестр, квартет Игоря Бутмана и кубинский джазовый коллектив Хуана Орландиса, сообщает министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в своем telegram-канале.
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