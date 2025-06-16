Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о России: что он сказал

На слушаниях в Конгрессе США министр обороны Пит Хегсет не смог ответить на вопросы о географическом расположении стратегически важных объектов в Европе. Инцидент произошёл во время общения с конгрессменом Юджином Виндманом, видео которого опубликовано на его YouTube-канале.
Виндман спросил Хегсета о том, какой коридор на востоке Польши считается уязвимым и требует усиления американского военного присутствия. Речь шла о Сувалкском коридоре, соединяющем Беларусь с Калининградской областью России. Министр обороны не дал ответа, попросив уточнений, а затем назвал вопрос «викториной».
Далее конгрессмен попросил Хегсета указать местоположение Калининграда. Министр промолчал и отказался отвечать, предложив перейти к другим темам.
«Я задал министру Хегсету несколько вопросов по военной азбуке. Он провалился! Военнослужащие Америки заслуживают лучшего, чем этот неудачник из популярной викторины», — указал Виндман после слушаний.
Ранее сообщалось, что жители Сувалкского коридора начали покидать регион после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары по России. Граждане опасаются, что регион может стать первой мишенью в случае эскалации.