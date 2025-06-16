Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о России: что он сказал

На слушаниях в Конгрессе США министр обороны Пит Хегсет не смог ответить на вопросы о географическом расположении стратегически важных объектов в Европе. Инцидент произошёл во время общения с конгрессменом Юджином Виндманом, видео которого опубликовано на его YouTube-канале.