В Омской области стартует региональный этап конкурса профмастерства

С сегодняшнего дня, 16 июня, в Омской области начинается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Подать заявки можно до 30 июня через платформу «Работа в России». Об этом сообщили в облминтруде.
«Это не просто соревнование, а мощный инструмент поддержки и развития квалифицированных кадров в Омской области. Он дает возможность людям, решившим сменить профессию и освоить востребованную рабочую специальность, доказать себе и другим, что они состоялись как профессионалы. Мы гордимся теми, кто не боится перемен, развивается и вносит вклад в экономику региона», — сказала замминистра труда и социального развития Олеся Кайль.
Поучаствовать в конкурсе могут стать россияне старше 21 года, переобучившиеся по востребованным специальностям и имеющие не менее года стажа по новой профессии.
Конкурс пройдёт в три этапа:
— презентация профессионального пути,
— тестирование по охране труда, где потребуется ответить на 20 вопросов,
— мастер-класс «Я — мастер» в видеоформате.
Победители регионального этапа представят область на федеральном уровне. Подробная информация представлена на сайте konkurs.trudvsem.ru.
Ранее «КП Омск» рассказала, что с местных жителей, виновных во взрыве газа в Новосибирске, собираются взыскать сотни млн рублей.