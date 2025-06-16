В Омской области стартует региональный этап конкурса профмастерства

«Это не просто соревнование, а мощный инструмент поддержки и развития квалифицированных кадров в Омской области. Он дает возможность людям, решившим сменить профессию и освоить востребованную рабочую специальность, доказать себе и другим, что они состоялись как профессионалы. Мы гордимся теми, кто не боится перемен, развивается и вносит вклад в экономику региона», — сказала замминистра труда и социального развития Олеся Кайль.