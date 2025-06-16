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Град, грозы и ливни обрушатся на Башкирию

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

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Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на начало рабочей недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей регионов ждут неприятные сюрпризы.

Так, сегодня, 16 июня, днем возможны дожди, местами сопровождающиеся грозами и выпадением града. Ветер юго-западного и южного направлений будет умеренным, но в отдельных районах усилится до шквалистого. Температура составит ночью +14…+19°C, днем воздух прогреется до +22…+27°C.

Во вторник, 17 июня, сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами в различных районах. Ветер сменит направление с юго-западного на западное и северо-западное, оставаясь умеренным, но при грозовых явлениях возможны сильные порывы. Ночные температуры опустятся до +11…+16°C, дневные составят +21…+26°C.

На следующий день, в среду, 18 июня, метеорологи прогнозируют дальнейшее похолодание. Сохранится вероятность кратковременных дождей и гроз. Минимальная температура ночью ожидается в районе +9…+14°C, максимальная днем составит +19…+24°C.

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