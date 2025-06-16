Петров пост в 2025 году: даты, история, смысл и ограничения в пище

Петров пост — это один из четырех многодневных постов в году, установленный в память об апостолах Петре и Павле. На какие даты приходится Петров пост, с чем он связан и какую пищу нельзя употреблять в этот период, рассказывает «Вечерняя Москва».
Даты Петрова поста в 2025 году.
Петров пост начинается во второй понедельник после Дня Святой Троицы, который в 2025 году отмечался 8 июня. Заканчивается пост накануне Дня Петра и Павла, который каждый год отмечается 12 июля. Таким образом, в 2025 году Петров пост пройдет с 16 июня по 11 июля.
История Петрова поста.
Впервые Петров пост упоминается в «Апостольском предании», написанном святым Ипполитом Римским в III веке. Однако тогда он был «компенсационным» постом: его держали те, кто по тем или иным причинам не мог соблюдать Великий пост. К тому же он был сильно длиннее, чем сейчас: его держали до 15 (по григорианскому календарю — 28) августа.
Когда в IV веке в Риме и Константинополе возвели храмы в честь апостолов, тогда же утвердился праздник День Петра и Павла. А пост перед этим праздником стали называть Петровым. Он стал восприниматься как подготовительный этап ко дню памяти учеников Христа. Тогда же его разделили на две части: Петров пост стал заканчиваться перед Днем Петра и Павла, затем следовал перерыв длиною в месяц, а потом начинался Успенский пост.
Суть Петрова поста.
Суть Петрова поста заключается в достижении духовной и телесной чистоты и в самосовершенствовании. Православные в этот период молятся, совершают покаяние и отказываются от некоторой пищи. Однако главный смысл Петрова поста — милосердие, покаяние и радость в служении Богу. Петров пост учит людей умеренности и сдержанности. Ведь, как говорили многие богословы, первый грех, который нужно побороть верующему, — это чревоугодие.
Правила Петрова поста.
Пост у многих ассоциируется с ограничениями в пище, однако это не единственное, что следует учитывать в этот период. Смысл Петрова поста также кроется и в духовном развитии, и в аскетизме. Весь пост следует воздерживаться от веселья, праздности и развлечений. Лучше в этот период думать о своей жизни и учиться распознавать те вещи, которые могут вводить в искушение и создавать телесные и духовные страсти.
По этой причине в Петров пост не следует устраивать никаких пышных торжеств, включая свадьбы и дни рождения. Также в этот период нельзя венчаться и крестить детей.
В Петров пост необходимо:
воздерживаться от вредных привычек;ограничить развлечения (вместо этого лучше спокойно проводить время в кругу семьи);избегать конфликтов, агрессии и зависти;ограничить использование социальных сетей и просмотр развлекательных шоу;отказаться от участия в языческих и эзотерических ритуалах, включая гадание.
Что можно и чего нельзя есть в Петров пост.
Петров пост не такой строгий, как Великий, однако и в этом случае существуют ограничения в пище. Так, в этот период нельзя употреблять:
мясо;молочные продукты;яйца;алкоголь (за исключением красного вина в субботу и воскресенье);растительное масло (по понедельникам).
Особенность Петрова поста в том, что в этот период, за исключением среды и пятницы, можно есть рыбу, так как апостол Петр был рыбаком. В это время пекут рыбники — пироги с запеченной рыбой. Также в пищу разрешено употреблять постные щи, постную окрошку и ботвинью (холодный суп на кислом квасе).
В среду и пятницу следует придерживаться принципов сухоядения: употреблять только ту пищу, которая не подвергалась термической обработке.
У некоторых людей на Петров пост могут выпадать именины, поэтому отмечать их следует, учитывая ограничения. Как правильно определить день своих именин и как его отметить, выясняла «Вечерняя Москва».