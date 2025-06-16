Уже четыре парламентские партии считают, что следствие жестит с редактором URA.RU

КПРФ стала уже четвертой по счету партией после «Новых людей», ЛДПР и СЗРП обратившейся к силовикам с призывом проверить чрезмерные действия силовиков в отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Он несправедливо получил самую суровую меру пресечения — два месяца СИЗО — по делу о взятке в 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, доказательства которой так никто и не нашел. Депутат-коммунист Ренат Сулейманов направил официальное письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову после обысков в головном офисе агентства и ареста руководителя свердловской редакции.