Уже четыре парламентские партии считают, что следствие жестит с редактором URA.RU

Редактор URA.RU Денис Аллаяров сейчас находится в следственном изоляторе.
КПРФ стала уже четвертой по счету партией после «Новых людей», ЛДПР и СЗРП обратившейся к силовикам с призывом проверить чрезмерные действия силовиков в отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Он несправедливо получил самую суровую меру пресечения — два месяца СИЗО — по делу о взятке в 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, доказательства которой так никто и не нашел. Депутат-коммунист Ренат Сулейманов направил официальное письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову после обысков в головном офисе агентства и ареста руководителя свердловской редакции.
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«Прошу вас провести прокурорскую проверку соблюдения законодательства в ходе проведения следственных действий, в случае выявления нарушений, принять меры прокурорского реагирования», — написал Сулейманов в запросе на имя Краснова.
Ранее к генпрокурору обращался первый замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков — он просил взять на контроль расследование уголовного дела в отношении Дениса Аллаярова и провести проверку законности действий силовиков при обыске в агентстве. А председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов с такой же просьбой писал главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Также к делу подключался и глава комитета Госдумы по соцполитке Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР.
Аллаяров задержан 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу. По версии следствия, Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему дяде, работавшему в полиции, за получение сведений о совершенных в регионе преступлениях. 6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца. Редакция считает такую меру пресечения слишком жесткой, а само дело — угрозой для агентства, которое строго придерживается закона и заботится о своих читателях.