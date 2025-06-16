Диетолог Круглова объяснила, можно ли пить цитрусовые соки натощак

Негативных эффектов от употребления цитрусового сока натощак нет, однако людям с заболеваниями ЖКТ и диабетом стоит разбавлять его водой и ограничивать количество, рассказала aif.ru врач-диетолог Наталья Круглова.
«Иногда можно встретить мнение, которое транслируют некоторые блогеры, позиционирующие себя как специалисты по пищевому поведению, что сок, употребляемый натощак, может негативно влиять на пищеварительную систему, нарушать работу желудочного сока и вызывать заболевания пищеварительного тракта. На самом деле это не так — соки являются вполне безопасной пищей и напитками, их можно использовать. Для здорового человека это абсолютно безопасно. Если же есть непереносимость или возникает дискомфорт после употребления сока натощак, стоит либо разбавлять его водой в пропорции 50 на 50, либо уменьшить количество, либо пить его после основного приема пищи», — объяснила эксперт.
Диетолог также уточнила, что при наличии заболеваний пищеварительного тракта и сахарного диабета сок следует употреблять с осторожностью, особенно в период обострений.
«В период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта соки мы либо исключаем, либо сильно разбавляем водой. Они действительно могут стимулировать выработку соляной кислоты и желудочного сока, что нежелательно. При сахарном диабете, как первого, так и второго типа, также стоит учитывать, что сок содержит значительное количество углеводов и не содержит пищевых волокон, замедляющих их усвоение. Поэтому мы обычно рекомендуем либо разбавлять сок водой, либо ограничиваться одним стаканом в день — для взрослого человека это нормальный объем», — пояснила Круглова.