Диетолог Круглова объяснила, можно ли пить цитрусовые соки натощак

«Иногда можно встретить мнение, которое транслируют некоторые блогеры, позиционирующие себя как специалисты по пищевому поведению, что сок, употребляемый натощак, может негативно влиять на пищеварительную систему, нарушать работу желудочного сока и вызывать заболевания пищеварительного тракта. На самом деле это не так — соки являются вполне безопасной пищей и напитками, их можно использовать. Для здорового человека это абсолютно безопасно. Если же есть непереносимость или возникает дискомфорт после употребления сока натощак, стоит либо разбавлять его водой в пропорции 50 на 50, либо уменьшить количество, либо пить его после основного приема пищи», — объяснила эксперт.