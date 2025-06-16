Поплавская рассказала, что ждёт уехавших из РФ артистов

Уехавших из России артистов скоро забудут, отметила в беседе с aif.ru актриса и общественный деятель Яна Поплавская. Она подчеркнула, что те, кто были популярны и востребованы в РФ, на Западе никому не нужны.
Язык — это якорь.
Яна Поплавская обратила внимание на судьбу актера Дмитрия Назарова*, который сбежал из России.
«Вспомните того же самого Назарова*. Хороший актер. Я всегда предпочитаю говорить честно. Он очень хороший актер и у него счастливо складывалась тут судьба, он был востребован, известен. А там он оказался, действительно, никому не нужен по одной простой причине, что язык — это якорь. Это якорь, который тебя держит, и ты никуда от этого не денешься. Ты можешь отказаться от всего. Но дело в том, что ты же не можешь отказаться, как бы ты этого ни хотел, от языка, на котором тебя научили разговаривать, на котором ты читал книжки, на котором ты общался. Там ты всегда будешь иноязычным, а это уже все, это минус для такой профессии», — объяснила актриса.
В России их фамилии стали забывать.
Сбежавших из России артистов, таких как Максим Галкин*, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков вспоминают все реже. Как отметила Поплавская, пройдет еще немного времени и о них забудут.
«Галкин*, Пугачева… уже фамилии, кстати, стали забываться. Уже как-то все меньше и меньше звучат, все реже их вспоминают… О них забудут, а это действительно всегда самое страшное для людей, которые считали, что они звезды. Еще в 22-м году я написала, что те люди, которые считали, что они звезды, на самом деле, это пыль, в лучшем случае звездная. Это действительно пыль, и оказалось, что не звездная», — отметила актриса.
Окажутся никому не нужны.
Как подчеркнула Поплавская, из-за побега части артистов российский кинематограф, театр и эстрада не пострадали.
«Незаменимых людей нет, как бы ни тащили обратно релокантов. За это время ничего, как мы с вами видим, не случилось, кинопроизводство не остановилось, театральные постановки идут, правда. Появились прекрасные, новые, молодые лица, имена, и, собственно говоря, жизнь продолжается. Вот из той серии: “король умер, да здравствует король”. Но только королей на самом деле не было. Это были штатные единицы», — отметила она.
По словам актрисы, на Западе российские артисты востребованы только у небольшой русскоязычной аудитории.
«А они на самом деле не могли понять только одного, вот как лошадь идёт в шорах, что там они никому не нужны. Ведь Галкин, там Назаров и же с ними и так далее, и тому подобное, они же выступают перед русскоязычными залами. Но ведь ареал обитания-то, он же маленький. Ну и всё, заработок закончился. Надо искать, где ещё добыть. Вопрос даже не в заработке, а вопрос в том, что им нужно подтверждение своей известности. А её уже нет», — объяснила она.
Будут бежать дальше?
Осевшие после побега из России в Израиле Галкин*, Пугачева, Макаревич* и другие уже пакуют чемоданы на фоне израильских атак на Иран, считает Поплавская.
«Уверена, что в ближайшие дни мы узнаем, как пакуются чемоданы, чтобы переехать в какое-то другое место», — поделилась мнением актриса.
Она обратила внимание на тишину в соцсетях этих артистов и отсутствие каких-либо публикаций об обстрелах Израилем Ирана.
«Есть хорошая фраза: “это же другое” или вспоминается фраза из анекдота “потому что это просто красиво”. Все понимают, что одно дело вопить по поводу России, другое дело говорить что-то, находясь в Израиле. Понятно, что там как раз к этому отнесутся по-другому, поэтому там нужно молчать», — объяснила Поплавская.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.