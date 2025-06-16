Заключенный российского изолятора снял видео с кружкой пива в форме сотрудника ФСИН

«Если присмотреться, то видно, что все фото сделаны либо в служебном помещении, либо в камере, либо в прогулочном дворике, либо в душевой изолятора в Колпино. ~Он обычный заключенный, первоход~. Предположительно, снимки делал в марте этого года. Человек спокойно позирует с пивом, в форме сотрудника УИС, с ключами. Возникает вопрос — это как вообще? Куда смотрят начальник учреждения, режимные службы, оперативные? Сколько можно говорить, что об этом никто не догадывался? О таком не могут не знать. Даже этот ключ. Это ключ с локалки, он решетки закрывает между отсеками. Имея его, заключенный мог чуть ли не до дома дойти», — рассказал источник.