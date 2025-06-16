«Град размером с яйцо»: в Хабаровском крае уничтожены урожаи и разбиты машины

Крупный град выпал в нескольких населенных пунктах Хабаровского края.
Крупный град размером с куриное яйцо обрушился на село Галичное в Хабаровском крае. Как сообщили в администрации Комсомольского района, стихия нанесла серьезный ущерб хозяйствам и имуществу местных жителей.
«Град прошел, был крупный, отмечался с куриное яйцо», — передает ТАСС заявление природной аномалии в райадминистрации. По данным администрации Галичного сельского поселения, стихия уничтожила практически весь урожай, высаженный в открытом грунте, а также повредила автомобили.
В результате града пострадали картофель, перцы, помидоры, капуста, зелень и плодовые кустарники. По словам ведущего специалиста администрации Ольги Силиной, людям придется пересаживать растения заново. Кроме того, повреждены деревья, цветы и теплицы, оборваны линии электропередачи, в поселении было зафиксировано отключение электричества.
По словам Силиной, за все время ее 55-летнего проживания в этом районе она не припомнит подобных случаев. Толщина слоя града достигала 15 сантиметров, для его уборки местным жителям пришлось использовать лопаты.
По информации начальника отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного управления Галины Брынцевой, град был зафиксирован не только в Комсомольском районе, но и в Солнечном районе и районе имени Полины Осипенко. В последнем отмечались дождь и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Брынцева пояснила, что причиной образования крупного града стало наложение холодного фронта с севера на теплый воздух, что привело к обострению фронтальных разделов. Размер градин достигал шести миллиметров, что сопоставимо с аналогичными явлениями в регионе в начале 2000-х годов, когда фиксировались осадки величиной до 8−10 миллиметров.
Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов назвал условие, при котором человека может поразить молния. Так, чаще всего удары молнии поражают людей и животных, находящихся на открытой местности, во время передвижения или при использовании мобильных телефонов в момент грозы, пишет RT. Эксперт также отметил, что молния способна генерировать сильные электромагнитные импульсы, распространяющиеся по линиям электропередачи и кабелям, что может вызвать значительный скачок напряжения.