«Град размером с яйцо»: в Хабаровском крае уничтожены урожаи и разбиты машины

Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов назвал условие, при котором человека может поразить молния. Так, чаще всего удары молнии поражают людей и животных, находящихся на открытой местности, во время передвижения или при использовании мобильных телефонов в момент грозы, пишет RT. Эксперт также отметил, что молния способна генерировать сильные электромагнитные импульсы, распространяющиеся по линиям электропередачи и кабелям, что может вызвать значительный скачок напряжения.