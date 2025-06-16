Жителя Перми обвиняют в хищении более 6,4 млн рублей путем взлома личных аккаунтов

Как считает следствие, с февраля по июнь 2024 года фигурант, действуя совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, покупали сим-карты, абонентские номера которых раньше использовались гражданами для регистрации в мобильном приложении банка. Получив таким образом доступ к личным аккаунтам, злоумышленники похищали имевшиеся на счетах сбережения либо дистанционно оформляли заявки на получение кредитов и похищали поступавшие заемные средства.