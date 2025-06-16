Жителя Перми обвиняют в хищении более 6,4 млн рублей путем взлома личных аккаунтов

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города Перми. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и краже с банковского счета, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Как считает следствие, с февраля по июнь 2024 года фигурант, действуя совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, покупали сим-карты, абонентские номера которых раньше использовались гражданами для регистрации в мобильном приложении банка. Получив таким образом доступ к личным аккаунтам, злоумышленники похищали имевшиеся на счетах сбережения либо дистанционно оформляли заявки на получение кредитов и похищали поступавшие заемные средства.
В результате физическим лицам и кредитной организации причинен ущерб на общую сумму более 6,4 млн рублей.
Во время следствия у обвиняемого изъяты и арестованы денежные средства в сумме свыше 1,7 млн рублей, у его соучастника — более 1,5 млн рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Мотовилихинский районный суд г. Перми.