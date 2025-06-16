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В Омской области изменились цены на бензин, дизель и газ

Газовое моторное топливо продолжает дешеветь, остальное — дорожать.

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Источник: Reuters

Омские статистике сообщили об изменении цен на бензин и другое автомобильное топливо в мае 2025 года.

По данным специалистов, две самых популярных марки бензина стали дороже, прибавил в цене и дизель. А вот газ для автомобилей продолжает снижаться в цене.

Так, по подсчетам ведомства, бензин марки АИ-92 в среднем вырос в цене на 13 копеек за литр и стал стоить 54,43 рубля. Литр марки АИ-95 стал дороже на 16 копеек — до 59,15 рубля.

Средняя стоимость топлива марок АИ-98 и АИ-100 не изменилась и составила на конец мая 76,6 рубля за литр.

Дизельное топливо прибавило в цене 28 копеек и продавалось на конец периода в среднем по 70,9 рубля за литр.

Газовое моторное топливо подешевело 1,54 рубля (-7%) и стало стоить 20,22 рубля за литр, подсчитали в Омскстате.