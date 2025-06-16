В Госдуме рассказали об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ

Новые требования к концессионерам объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства вступят в силу с 1 сентября, сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры», — сказал депутат, слова которого приводит РИА Новости.
Парламентарий отметил, что владелец концессии не сможет без вложений использовать взятое в аренду имущество. Кошелев обратил внимание на высокий износ коммунальной инфраструктуры, который, по его словам, является основным фактором потери ресурсов в системе водоснабжения.
Он добавил, квалификацию лица, получившего концессию, необходимо подтверждать наличием опыта эксплуатации объектов ЖКХ и успешным выполнением инвестиционных программ.
Напомним, в марте стало известно, что в Госдуме призвали ужесточить ответственность для должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно инициативе, размер штрафов в таких случаях предложили увеличить с 4−5 тыс. до 20−30 тыс. рублей.