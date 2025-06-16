В Госдуме рассказали об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ

Новые требования к концессионерам объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства вступят в силу с 1 сентября, сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.