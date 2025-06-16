Боец Артист: ВСУ расстреливали отступающих из Комара подчиненных

По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины, пытавшиеся покинуть позиции, подвергались огню со стороны своих же сослуживцев. Командир подчеркнул, что подобные случаи не единичны и подтверждаются различными наблюдениями на линии соприкосновения.