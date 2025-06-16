Украинские военные открывали огонь по собственным бойцам, пытавшимся отступить из населённого пункта Комар, расположенного у границы с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщил командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки «Восток», известный под позывным Артист.
По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины, пытавшиеся покинуть позиции, подвергались огню со стороны своих же сослуживцев. Командир подчеркнул, что подобные случаи не единичны и подтверждаются различными наблюдениями на линии соприкосновения.
Также сообщается, что на данном участке могли действовать заградотряды, задача которых — пресекать попытки отступления. Кроме того, по словам Артиста, для уничтожения бегущих военнослужащих использовались беспилотные летательные аппараты.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили село Ульяновка в Донецкой Народной Республике.