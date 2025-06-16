Ключевые улицы Астаны перекроют в связи с визитом лидера КНР

Форум станет важной платформой для обсуждения регионального экономического сотрудничества, инвестиций, транспортной интеграции и технологического обмена. В преддверии заседания деловые круги стран уже активно обмениваются предложениями по новым проектам в энергетике, инфраструктуре и цифровизации.