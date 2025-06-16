Коммунальные службы продолжают откачку воды с улиц Красноярска: за ночь собрано почти 700 м³

После сильного ливня, обрушившегося на Красноярск, десятки улиц города оказались подтопленными.
итуацию усугубили забитые ливнёвки, заваленные листьями, ветками и грунтом, принесённым потоками воды. В связи с этим сотрудники САТП незамедлительно приступили к устранению последствий стихии.
На улице Лесопарковой образовалась значительная лужа из-за засора, однако вода ушла сразу после прочистки решётки. Также были очищены ливнёвки на въезде на Николаевский мост со стороны улицы Дубровинского, а также на улицах Байкитской и Свердловской.
Работы по откачке воды проводились на таких улицах, как Щорса, Киренского, Красной площади, Павлова, Медицинском, Цементников, Ломоносова, Парашютной, Дубровинского, 78 Добровольческой бригады, Карла Маркса и многих других. На особенно сложных участках для откачки дополнительно использовалась мотопомпа. Также насос «Борей» помогал в работе на улицах Семафорной и Трактовой.
Ранее рассказывали, что штормовой ветер оставил 12 тысяч жителей Красноярского края без электроэнергии.