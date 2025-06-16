Коммунальные службы продолжают откачку воды с улиц Красноярска: за ночь собрано почти 700 м³

На улице Лесопарковой образовалась значительная лужа из-за засора, однако вода ушла сразу после прочистки решётки. Также были очищены ливнёвки на въезде на Николаевский мост со стороны улицы Дубровинского, а также на улицах Байкитской и Свердловской.