Зарплата лесников выросла на 20% в Самарской области в июне 2025 года

В рамках поручения губернатора Вячеслава Федорищева, региональным правительством к июню были реализованы все необходимые меры для повышения заработной платы специалистов лесного хозяйства.
Уже с этого месяца сотрудники получают обновленную зарплату, которая включает перерасчет за период с января 2025 года. Это важный шаг в поддержке и мотивации работников отрасли.
И эти меры вполне заслужены, например, за последние три года самарские лесники добились впечатляющих результатов — количество очагов насекомых-вредителей сократилось более чем в семь раз.
Накануне в Ставропольском и Ново-Буянском лесничествах завершена обработка почти 4 тысяч гектаров лесных массивов — как авиационными, так и наземными методами.
Эта мера направлена на защиту зеленых насаждений от вредоносных насекомых, которые ослабляют деревья и угрожают экосистеме.
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