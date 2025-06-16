Земфира попала в базу украинского «Миротворца»

Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».
По заявлению администрации ресурса, Земфира оказалась в списке за якобы распространение манипулятивной информации и за «отрицание российской агрессии».
В отношении Хаматовой на сайте указано, что она, предположительно, пересекла украинскую границу в нарушение правил для посещения Крыма. Кроме того, актрису обвинили в участии в действиях, направленных на легитимизацию воссоединения полуострова с Россией.
Ранее сообщалось, что Земфира задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 734 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.