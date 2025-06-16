Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Монголии сообщили о 7000 зараженных корью

В Монголии закрытие школ на каникулы не помогло снизить рост заболеваемость корью.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Почти на тысячу увеличилось количество человек, зараженных корью в Монголии. Увеличение числа иницированных произошло за четыре дня, информирует национальный центр инфекционных заболеваний.

«Если корь была подтверждена 12 июня у 6 836 граждан, то по состоянию на 16 июня число зараженных выросло до 7 717», — сказано в релизе.

В ведомстве добавили, что медики надеялись на снижение прироста заболевших после начала школьных каникул, так как наиболее часто отмечались случаи заражения корью в школах. Однако на динамику распространения заболевания это не повлияло.

В ведомстве уточнили, что под наблюдением медиков находятся более 63 тысяч людей, которые ранее контактировали с заболевшими. Также сообщалось о пяти умерших от кори с начала года.

Тем временем в России недостаточная вакцинация привела к распространению трех опасных заболеваний в России — кори, краснухи и коклюша. Подробности здесь на KP.RU.

Чем чревато распространение этих инфекций и как уберечься людям разного возраста, разбирался сайт KP.RU.