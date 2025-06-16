В Монголии сообщили о 7000 зараженных корью

Почти на тысячу увеличилось количество человек, зараженных корью в Монголии. Увеличение числа иницированных произошло за четыре дня, информирует национальный центр инфекционных заболеваний.
«Если корь была подтверждена 12 июня у 6 836 граждан, то по состоянию на 16 июня число зараженных выросло до 7 717», — сказано в релизе.
В ведомстве добавили, что медики надеялись на снижение прироста заболевших после начала школьных каникул, так как наиболее часто отмечались случаи заражения корью в школах. Однако на динамику распространения заболевания это не повлияло.
В ведомстве уточнили, что под наблюдением медиков находятся более 63 тысяч людей, которые ранее контактировали с заболевшими. Также сообщалось о пяти умерших от кори с начала года.
Тем временем в России недостаточная вакцинация привела к распространению трех опасных заболеваний в России — кори, краснухи и коклюша. Подробности здесь на KP.RU.
Чем чревато распространение этих инфекций и как уберечься людям разного возраста, разбирался сайт KP.RU.