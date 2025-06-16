Российский военный рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой

— Сожгли и сожгли. Три-четыре, только я вот видел лично, что прям танк сожгли, Брэдли сожгли. У нас великолепные есть «фипивишники» (операторы БПЛА — прим. «ВМ»). «Хулиган» есть такой, вот он хулиганил, прям хулиганил. И блиндажи жег, и танки жег, и всю технику, которая подходила, старались уничтожить, — рассказал штурмовик.