Во время штурма населенного пункта Ульяновка расчеты FPV-дронов уничтожили танк и несколько бронемашин вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил заместитель командира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Центр», с позывным «Кент».
— Сожгли и сожгли. Три-четыре, только я вот видел лично, что прям танк сожгли, Брэдли сожгли. У нас великолепные есть «фипивишники» (операторы БПЛА — прим. «ВМ»). «Хулиган» есть такой, вот он хулиганил, прям хулиганил. И блиндажи жег, и танки жег, и всю технику, которая подходила, старались уничтожить, — рассказал штурмовик.
Он отметил, что Ульяновка представляет собой один протяженный населенный пункт, на оборону которого украинская сторона изначально направила не менее батальона личного состава, а также бронетехнику и минометы, передает РИА Новости.
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Группировка российских войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS, который обстрелял населенный пункт Рыльск в Курской области.