В Солнечном нашли стоянку живших 12 тысяч лет назад людей

«Основную массу составляют предметы эпохи верхнего палеолита, а верхние слои памятника содержат более поздние находки. Наиболее интересной из них является бронзовая поясная бляшка с растительным орнаментом. Она относится к эпохе средневековья, то есть человек, который ее носил, жил примерно 1000 лет назад», — рассказал заместитель руководителя компании-подрядчика Александр Дубатов.