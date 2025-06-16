В Солнечном нашли стоянку живших 12 тысяч лет назад людей

Стоянку обнаружили во время разведочных работ в районе улицы Зарничная в 2020 году. Она получила название «Красноярск. Стоянка Бадалык-1». Сейчас на ней начались полноценные раскопки, необходимые перед строительством дороги-дублера Енисейского тракта, она свяжет микрорайоны Северный и Солнечный.
Среди извлеченных артефактов уже есть каменные орудия и костные останки. Их возраст — не менее 12 тысяч лет.
«Основную массу составляют предметы эпохи верхнего палеолита, а верхние слои памятника содержат более поздние находки. Наиболее интересной из них является бронзовая поясная бляшка с растительным орнаментом. Она относится к эпохе средневековья, то есть человек, который ее носил, жил примерно 1000 лет назад», — рассказал заместитель руководителя компании-подрядчика Александр Дубатов.
Раскопки ведет компания «Красноярская Геоархеология» в рамках муниципального контракта. Площадь проведения работ почти 3,5 тыс. кв. метров. Они продлятся до начала июля.
В мэрии пояснили, что на сроки строительства раскопки не повлияют. Подрядчик для возведения объекта определен, в настоящее время он разрабатывает график производства работ и организацию строительной площадки.