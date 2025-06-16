Число заболевших корью в Монголии превысило семь тысяч

Первые заболевшие появились в конце февраля 2025 года среди пассажиров международных рейсов. Примечательно, что в 2016 году ВОЗ признала Монголию страной, победившей корь, а последняя крупная вспышка отмечалась в 2019 году. Сейчас медучреждения перегружены — люди выстраиваются в очереди с детьми для экстренной помощи. Власти ищут пути сдерживания эпидемии.