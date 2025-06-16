Число заболевших корью в Монголии превысило семь тысяч

В Монголии продолжает стремительно расти число случаев заболевания корью — за четыре дня подтвержденных диагнозов стало почти на 900 больше. По данным национального центра инфекционных заболеваний, если 12 июня было зарегистрировано 6 836 заболевших, то к 16 июня их число достигло 7 717.
Закрытие школ на каникулы не остановило распространение инфекции. Под медицинским наблюдением сейчас находятся более 63 тысяч человек, контактировавших с больными. С начала вспышки зафиксировано пять летальных исходов.
Первые заболевшие появились в конце февраля 2025 года среди пассажиров международных рейсов. Примечательно, что в 2016 году ВОЗ признала Монголию страной, победившей корь, а последняя крупная вспышка отмечалась в 2019 году. Сейчас медучреждения перегружены — люди выстраиваются в очереди с детьми для экстренной помощи. Власти ищут пути сдерживания эпидемии.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области в ДТП с автобусом погибли три человека.