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Красноярск примет зимнюю Спартакиаду народов Сибири в 2027 году

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков объявил, что в зимний период 2027 года Красноярск станет хозяином Спартакиады народов Сибири.

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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков объявил, что в зимний период 2027 года Красноярск станет хозяином Спартакиады народов Сибири.

Это заявление было сделано во время заседания общего собрания Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», проходившего в Кемерово.

Спартакиада народов Сибири представляет собой совместный проект членов ассоциации, направленный на популяризацию здорового образа жизни среди жителей региона. Возрождение традиции проведения летних и зимних спартакиад стало возможным после почти 20-летнего перерыва. В соревнованиях участвуют все регионы, входящие в состав МАСС, сообщает пресс-служба министерства спорта края.

Котюков подчеркнул важность продолжения этой традиции для продвижения массового спорта и физической культуры. Он отметил, что Красноярск располагает всей необходимой инфраструктурой благодаря проведению Универсиады и готов к организации Спартакиады.

Губернатор выразил уверенность в том, что Спартакиада станет значимым шагом в развитии спортивного движения как в регионе, так и в стране в целом. Он предложил проводить такие игры раз в два года, чередуя зимние и летние форматы, начиная с 2027 года.

Ранее рассказывали, что в Красноярске открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России.