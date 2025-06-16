Концессионеров обяжут разрабатывать проекты модернизации: Россиянам рассказали об изменениях в сфере ЖКХ

Новые требования включают несколько важных изменений: обязательный учет опыта потенциального концессионера при отборе, особый порядок передачи бесхозных сетей, а также необходимость внесения банковской гарантии или задатка при подаче заявки. При этом если компания отзовет свою заявку, внесенные средства ей не возвращаются. Кошелев особо отметил, что все расходы по оформлению права собственности на бесхозные сети теперь полностью лягут на концессионера, а не на муниципальный бюджет.