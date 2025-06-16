Концессионеров обяжут разрабатывать проекты модернизации: Россиянам рассказали об изменениях в сфере ЖКХ

С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к компаниям, работающим в сфере ЖКХ по концессионным соглашениям. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью РИА Новости.
Согласно новым правилам, концессионеры будут обязаны разрабатывать инвестиционные программы модернизации инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Это позволит контролировать не только качество услуг, но и экономический эффект от соглашений. Кошелев подчеркнул, что теперь компании не смогут просто эксплуатировать чужое имущество, не вкладывая средств в его обновление.
«То есть, концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счёт тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства», — уточнил он.
Парламентарий отметил, что высокий износ коммунальных сетей — основная причина аварий и потерь ресурсов. По официальным данным, более 40% объектов инфраструктуры требуют замены.
Новые требования включают несколько важных изменений: обязательный учет опыта потенциального концессионера при отборе, особый порядок передачи бесхозных сетей, а также необходимость внесения банковской гарантии или задатка при подаче заявки. При этом если компания отзовет свою заявку, внесенные средства ей не возвращаются. Кошелев особо отметил, что все расходы по оформлению права собственности на бесхозные сети теперь полностью лягут на концессионера, а не на муниципальный бюджет.
Ранее член комитета Совета Федерации по устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов выступил с предложением обязать ресурсоснабжающие организации и УК произвести перерасчет платежей ЖКХ. Причина в том, что весна в 2025 году стала особенно теплой в ряде городов. И жители почти не пользовались отоплением.
Прежде юрист Сергей Сергеев напомнил, что россияне, допускающие просрочки по платежкам ЖКУ, столкнутся с финансовыми и правовыми трудностями. Жители могут потерять приличную сумму денег за счет пени и штрафов. Он подчеркнул, что за несвоевременную оплату ЖКУ должникам могут отключить свет или воду.