Telegraph: Patriot оказался бесполезным против российских ракет и БПЛА

7 мая боевые вертолеты Ка-52 применили в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Были показаны кадры работы вертолета, как утверждается, в Орехово-Зуевском районе. Официального подтверждения использования боевых вертолетов для борьбы с БПЛА не появлялось.