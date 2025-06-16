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В трёх районах Омской области временно отключат телевидение

Жителей некоторых населённых пунктов Омской области ждут временные отключения телевизионного и радиосигнала.

Как создавалась новая Россия
Источник: Mail.ru

Как сообщает Омский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 16 по 22 июня в регионе будут проводиться плановые технические работы, из-за чего возможны перерывы в трансляции.

Сигнал федеральных телеканалов будет недоступен по следующему графику:

  • посёлок Ачаирский (Омский район) — 16 июня с 11:00 до 17:00;
  • село Крестики (Оконешниковский район) — 17 июня с 11:00 до 17:00;
  • рабочий посёлок Черлак — 18 июня с 8:00 до 17:00.

В указанные периоды в эфире не будет 20 федеральных телеканалов. Кроме того, 18 июня в Черлаке временно прекратит вещание Радио России.

Причиной отключений названы профилактические и плановые работы на передающих станциях. В случае плохой погоды график может быть изменён.

Омский радиотелевизионный передающий центр приносит извинения за временные неудобства.