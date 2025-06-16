В трёх районах Омской области временно отключат телевидение

Как сообщает Омский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 16 по 22 июня в регионе будут проводиться плановые технические работы, из-за чего возможны перерывы в трансляции.
Сигнал федеральных телеканалов будет недоступен по следующему графику:
- посёлок Ачаирский (Омский район) — 16 июня с 11:00 до 17:00;
- село Крестики (Оконешниковский район) — 17 июня с 11:00 до 17:00;
- рабочий посёлок Черлак — 18 июня с 8:00 до 17:00.
В указанные периоды в эфире не будет 20 федеральных телеканалов. Кроме того, 18 июня в Черлаке временно прекратит вещание Радио России.
Причиной отключений названы профилактические и плановые работы на передающих станциях. В случае плохой погоды график может быть изменён.
Омский радиотелевизионный передающий центр приносит извинения за временные неудобства.