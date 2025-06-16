Моргенштерн* укрылся в израильском бункере во время иранского ракетного обстрела

Моргенштерн* находится в Израиле.
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) укрылся в бункере от иранских ракетных ударов по Израилю. Музыкант опубликовал видео в Telegram, где слышны громкие взрывы.
«Нормально», — написал артист в своем telegram-канале. Ракетная атака Ирана стала ответом на израильский удар 13 июня по ядерным объектам Тегерана.
Израиль заявил об уничтожении ключевых иранских ученых-ядерщиков, объяснив это разработкой Ираном ядерного оружия. В ответ Тегеран нанес удары баллистическими ракетами по Тель-Авиву и другим израильским городам.
*Моргенштерн — признан Минюстом иностранным агентом в РФ.