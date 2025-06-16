В Монголии число зараженных корью граждан превысило семь тысяч

За последние четыре дня в Монголии зафиксирован значительный рост числа подтвержденных случаев кори — с 6 836 до 7 717. Об этом сообщили в национальном центре инфекционных заболеваний.
Несмотря на введённые меры, такие как закрытие школ на каникулы, ситуация с заболеваемостью не улучшилась: количество заболевших продолжает увеличиваться. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся более 63 тысяч человек, которые контактировали с больными.
В ведомстве напомнили, что к середине июня в стране зарегистрировано уже пять летальных исходов от кори. В то же время, медицинские учреждения сталкиваются с серьёзной нагрузкой: многие граждане, особенно родители с детьми, выстраиваются в очереди за экстренной помощью и вакцинацией. Такая ситуация свидетельствует о высокой опасности эпидемии и недостаточной подготовленности системы здравоохранения к её локализации.
Ранее сообщалось, что в США более тысячи человек заболели корью. В настоящее время случаи заражения корью зафиксированы в 30 штатах.