В Монголии число зараженных корью граждан превысило семь тысяч

В ведомстве напомнили, что к середине июня в стране зарегистрировано уже пять летальных исходов от кори. В то же время, медицинские учреждения сталкиваются с серьёзной нагрузкой: многие граждане, особенно родители с детьми, выстраиваются в очереди за экстренной помощью и вакцинацией. Такая ситуация свидетельствует о высокой опасности эпидемии и недостаточной подготовленности системы здравоохранения к её локализации.