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В Красноярске на 2 года перекрыли движение по переулку Боготольскому

С сегодняшнего дня в Красноярске закрыто движение по переулку Боготольскому.

Как создавалась новая Россия

С сегодняшнего дня в Красноярске закрыто движение по переулку Боготольскому.

Это связано с началом археологических раскопок, которые предшествуют строительству новой дороги, соединяющей улицы Копылова и Новосибирскую.

Перекрытие будет длиться 2,5 года, в течение которых проезжая часть расширится до четырех полос и станет двусторонней. Работы будут проводиться поэтапно.

На первом этапе закрыт участок от дома № 8 по улице Менжинского до дома № 8а. Подъезд к домам № 6 и № 8 будет осуществляться со стороны улицы Копылова. На втором этапе движение будет перекрыто от улицы Копылова до дома № 8 по Менжинского, а подъезд будет возможен со стороны улицы Новосибирской.

Кроме того, изменения коснутся и маршрута автобуса № 90. Теперь он будет двигаться по улице Копылова, затем поворачивать на Ладо Кецховели и далее на Новосибирскую. В связи с этим из маршрута будут исключены четыре остановки: «Боготольский переулок», «Менжинского», «Рынок Славянский» и «Новосибирская». Пассажиров будут высаживать на новых остановках — «Копыловский мост», «Сквер имени Степанова» и «Николаевская Слобода».

Ранее рассказывали, что коммунальные службы продолжают откачку воды с улиц Красноярска: за ночь собрано почти 700 м³