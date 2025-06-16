В Красноярске на 2 года перекрыли движение по переулку Боготольскому

Кроме того, изменения коснутся и маршрута автобуса № 90. Теперь он будет двигаться по улице Копылова, затем поворачивать на Ладо Кецховели и далее на Новосибирскую. В связи с этим из маршрута будут исключены четыре остановки: «Боготольский переулок», «Менжинского», «Рынок Славянский» и «Новосибирская». Пассажиров будут высаживать на новых остановках — «Копыловский мост», «Сквер имени Степанова» и «Николаевская Слобода».