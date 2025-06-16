Хоценко рассказал об участии Омской области в Петербургском экономическом форуме

Губернатор также выделил ряд других значимых соглашений, включая строительство завода систем вентиляции «Русклимат» в особой экономической зоне «Авангард», запуск завода металлоконструкций и битумного терминала совместно с компанией «Стройтраст», а также реализацию тепличного комплекса группы «Рост» и открытие «Центра технологий 1С» на базе ОмГТУ. Этот центр уже начал свою работу: в 2025/2026 учебном году здесь планируется подготовка около 300 специалистов. На ПМЭФ было подписано соглашение о создании в Омске Центра высокотехнологичного протезирования, строительство которого активно продолжается и должно быть завершено в этом году.