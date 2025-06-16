Хоценко рассказал об участии Омской области в Петербургском экономическом форуме

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошлого года, подчеркнув его значимость как эффективной площадки для налаживания деловых контактов и привлечения инвестиций. Он отметил, что итоги форума подтверждаются конкретными проектами, которые стали результатом встреч на этом мероприятии.
В 2024 году делегация Омской области провела более 30 встреч с представителями федеральных властей и бизнеса в рамках ПМЭФ. По итогам этих переговоров было подписано 18 соглашений на сумму свыше 480 млрд рублей. Среди наиболее заметных проектов — концессионное соглашение на строительство аэропорта Омск-Фёдоровка, партнёрство с группой компаний «Титан» для создания производства малотоннажной химии, а также реализация логистического центра Ozon на базе логопарка «Солнечный», где уже завершена первая очередь.
Губернатор также выделил ряд других значимых соглашений, включая строительство завода систем вентиляции «Русклимат» в особой экономической зоне «Авангард», запуск завода металлоконструкций и битумного терминала совместно с компанией «Стройтраст», а также реализацию тепличного комплекса группы «Рост» и открытие «Центра технологий 1С» на базе ОмГТУ. Этот центр уже начал свою работу: в 2025/2026 учебном году здесь планируется подготовка около 300 специалистов. На ПМЭФ было подписано соглашение о создании в Омске Центра высокотехнологичного протезирования, строительство которого активно продолжается и должно быть завершено в этом году.
По словам Виталия Хоценко, в прошлом году в регионе было рассмотрено 32 инвестиционных проекта общей стоимостью более 700 млрд рублей. Основные вложения пришлись на промышленность и логистику, а объём инвестиций в основной капитал составил 226 млрд рублей.
Делегация Омской области уже готовится к участию в ПМЭФ-2025, который пройдёт с 18 по 21 июня. В рамках подготовки планируются встречи с представителями федеральных структур и крупного бизнеса. Губернатор подчеркнул, что регион рассчитывает на подписание новых соглашений, которые будут способствовать развитию промышленности, импортозамещению и укреплению технологического суверенитета.