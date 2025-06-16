Учителя из Омска оштрафовали за фото с ученицей

В Омске суд вынес решение по делу школьного учителя, который был привлечен к административной ответственности за размещение фотографии с ученицей в футболке с нацистской символикой. По решению суда педагог оштрафован на две тысячи рублей. Об этом сообщают наши коллеги из РИА Новости.
Инцидент произошел в социальной сети «ВКонтакте», где преподаватель разместил снимок с ученицами. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили публикацию и составили протокол по статье о публичном демонстрировании нацистской атрибутики.
В ходе судебного разбирательства педагог объяснил, что не заметил нацистскую символику на футболке ученицы во время съемки. По его словам, девушки обратились к нему с просьбой сделать фотографию для его группы в соцсети. После того как знакомый указал на недопустимость такой публикации, учитель удалил пост, однако изображение осталось в альбоме. Свою вину он признал и выразил раскаяние, объяснив неполное удаление фотографии недостатком навыков работы с компьютером.
По словам преподавателя, инцидент связан с традиционной практикой раскрашивания старых футболок в конце учебного года. Он отметил, что ученицы, вероятно, не осознавали значение изображенного на их одежде. После случившегося завуч провела с девушками разъяснительную работу.