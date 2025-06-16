Учителя из Омска оштрафовали за фото с ученицей

В ходе судебного разбирательства педагог объяснил, что не заметил нацистскую символику на футболке ученицы во время съемки. По его словам, девушки обратились к нему с просьбой сделать фотографию для его группы в соцсети. После того как знакомый указал на недопустимость такой публикации, учитель удалил пост, однако изображение осталось в альбоме. Свою вину он признал и выразил раскаяние, объяснив неполное удаление фотографии недостатком навыков работы с компьютером.