Пятеро жителей Башкирии заразились лихорадкой Денге

В 2024 году в Башкирии отмечен рост числа заболевших лихорадкой Денге. Как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, в прошлом году было выявлено пять инфицированных, среди которых оказался один ребенок. Для сравнения, в 2023 году зарегистрировано три случая, а годом ранее — всего один.
Первый инфицированный в 2024 году был обнаружен в январе в селе Акбердино Иглинского района. Как установили специалисты, заражение произошло во время поездки в Таиланд, на остров Пхукет.
Остальные заболевшие выявлены в Уфе: в апреле, после посещения Индонезии, заразился турист, в июне заболели два человека, вернувшихся из ОАЭ и Египта, и в декабре уфимец заразился в Таиланде. Все диагнозы подтверждены лабораторными исследованиями в Республиканской клинической инфекционной больнице.
Эксперты подчеркивают, что, несмотря на рост числа заболевших, уровень распространения инфекции в Башкирии остается ниже общероссийского показателя на 36,8%, а в сравнении с Приволжским федеральным округом — на 25%.
Справка.
Лихорадка Денге — это вирусное заболевание, переносчиками которого являются инфицированные комары. Наиболее часто вспышки инфекции происходят в странах с тропическим и субтропическим климатом.
Болезнь может проявляться в различных формах — от легкого недомогания до тяжелого состояния, представляющего угрозу для жизни. Первые симптомы обычно возникают спустя 4−10 дней после укуса зараженного комара. К характерным признакам относятся резкое повышение температуры до 39−40°C, интенсивная головная боль, ломота в мышцах и суставах, приступы тошноты и рвоты, снижение аппетита, высыпания на коже, покраснение глаз, повышенная чувствительность к свету и увеличение лимфатических узлов.