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Как появился монумент Славы в Самаре в 1971 году на пожертвования рабочих

В 1971 году в областной столице появилась одна из главных достопримечательностей — монумент Славы.

Как создавалась новая Россия

В 1971 году в областной столице появилась одна из главных достопримечательностей — монумент Славы.

Этот памятник, изображающий фигуру рабочего с крыльями в руках, был открыт 5 ноября в честь годовщины Октябрьской революции.

Скульптура, возвышающаяся на постаменте, устремленном в небо, стал ярким символом города и его героического прошлого.

Монумент начали возводить в 1968 году. Фигура олицетворяла заслуги горожан, ведь в годы Великой Отечественной войны город стал авиационной столицей страны.

По легенде, на строительство памятника каждый рабочий с заводов города собрал по рублю, что сделало его по-настоящему народным проектом. Об этом рассказал 63.ру.

Авторский коллектив включал известных скульпторов — народного художника РСФСР Павла Ивановича Бондаренко и Олега Сергеевича Кирюхина, а также архитектора Андрея Борисовича Самсонова.

Детали из гранита и бронзы изготовлял Мытищинский завод художественного фонда РСФСР, а фигуру рабочего — коллектив московского скульптурно-производственного комбината.

Создание памятника было сложным техническим процессом. Архитектурный ансамбль представлял собой сложное инженерное сооружение, требующее высокой точности и мастерства.

Вся работа велась при участии местных предприятий: моторостроительный завод им. Фрунзе делал фигуру, трест «Нефтехиммонтаж» — каркас, а машиностроительный завод — крылья. Также важную роль сыграл завод резервуарных конструкций, изготовивший основания стелы.

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