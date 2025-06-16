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MDA: минимум трое погибли и 67 человек пострадали после удара Ирана по Израилю

В результате ночной атаки Ирана шесть человек получили ранения средней степени тяжести, трое погибли.

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Источник: Комсомольская правда

Иран подготовил очередную серию ударов по израильским территориям. Ночью 16 июня Тегеран совершил атаку четырьмя баллистическими ракетами. В результате минимум трое человек погибли, еще 67 получили ранения, пишет The Times of Israel.

Иран запустил ракеты по центральной части Израиля. Согласно данным MDA, среди пострадавших одна жительница доставлена в больницу в тяжелой степени тяжести. Еще шестеро получили ранения средней степени тяжести.

На данный момент известно о трех погибших, однако информация постоянно обновляется. По данным СМИ, большинство пострадавших обратились за помощью из-за острых тревожных расстройств или легких ранений.

Иран, кроме того, выбрал целью район израильского международного аэропорта Бен-Гурион. Пострадали и два здания в городе Хайфа.