MDA: минимум трое погибли и 67 человек пострадали после удара Ирана по Израилю

Иран подготовил очередную серию ударов по израильским территориям. Ночью 16 июня Тегеран совершил атаку четырьмя баллистическими ракетами. В результате минимум трое человек погибли, еще 67 получили ранения, пишет The Times of Israel.
Иран запустил ракеты по центральной части Израиля. Согласно данным MDA, среди пострадавших одна жительница доставлена в больницу в тяжелой степени тяжести. Еще шестеро получили ранения средней степени тяжести.
На данный момент известно о трех погибших, однако информация постоянно обновляется. По данным СМИ, большинство пострадавших обратились за помощью из-за острых тревожных расстройств или легких ранений.
Иран, кроме того, выбрал целью район израильского международного аэропорта Бен-Гурион. Пострадали и два здания в городе Хайфа.