Генпрокуратура сообщила о 24% росте коррупционных преступлений в России

Согласно статистике, большинство коррупционных дел (60,9%) связаны со взяточничеством. Число случаев дачи и получения взяток увеличилось на 29% — с 7300 до 9418. При этом доля мелких взяток сократилась до 20,3% от общего числа, в абсолютных цифрах их выявляемость выросла почти на треть. Количество пресечённых случаев получения взятки увеличилось на 25,9% и превысило число фактов дачи взятки на 549 эпизодов.