Генпрокуратура сообщила о 24% росте коррупционных преступлений в России

Генпрокуратура России зафиксировала рост коррупционных преступлений в первом квартале 2025 года. По данным ведомства, количество таких случаев увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 12 466 до 15 458. Доля коррупционных преступлений в общем числе правонарушений выросла с 2,6% до 3,2%, передает РБК.
Согласно статистике, большинство коррупционных дел (60,9%) связаны со взяточничеством. Число случаев дачи и получения взяток увеличилось на 29% — с 7300 до 9418. При этом доля мелких взяток сократилась до 20,3% от общего числа, в абсолютных цифрах их выявляемость выросла почти на треть. Количество пресечённых случаев получения взятки увеличилось на 25,9% и превысило число фактов дачи взятки на 549 эпизодов.
Особую тревогу вызывает резкий рост организованной коррупционной преступности. Количество преступлений, совершённых организованными группами, выросло на 46,5%, а случаев крупного и особо крупного взяточничества — на 65,7%. Всего к ответственности привлекли 5478 человек, что на 622 больше, чем годом ранее.
Генпрокуратура отмечает, что стоимость арестованного имущества уже не первый год превышает размер материального ущерба от коррупции. В 2024 году ущерб оценили в 30,4 млрд рублей, при этом добровольно погашено 5,4 млрд рублей, а изъято имущества на 36,4 млрд рублей.
Прежде председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отмечал, что преступная деятельность среди мигрантов на территории Российской Федерации выросла на 15% за первый квартал 2025 года.