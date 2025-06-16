Сильные вспышки ожидаются на Солнце

Несмотря на то что вспышка не несла угрозы для Земли, она стала важным индикатором возросшей солнечной активности.
С середины недели специалисты фиксировали постепенный рост вспышечной активности, который резко усилился за последние сутки. Особенно примечательно, что в северном полушарии Солнца зафиксирован резкий рост числа и площади солнечных пятен.
Самая крупная группа пятен уже настолько велика, что её можно заметить даже с Земли — через камеру смартфона, если использовать фильтр или наблюдать через тонкую облачность.
По прогнозам ученых, почти со 100% вероятностью в ближайшие двое суток ожидаются новые вспышки уровня M, а шанс на вспышки высшего класса X составляет около 20% и может возрасти.
Крупные активные зоны на Солнце будут направлены в сторону Земли как минимум до
Пока что геомагнитная обстановка остаётся спокойной. Всплеск солнечного ветра, наблюдавшийся ранее из корональной дыры, достиг умеренной скорости около 500 км/с и не представляет угрозы в виде магнитных бурь.
Тем не менее ученые советуют следить за обновлениями: ситуация на Солнце может быстро измениться. В ближайшие дни нас ждут новые наблюдения, а возможно — и новые рекорды солнечной активности.