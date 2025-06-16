Районы Перми могут получить на снос НТО дополнительно более 7 млн рублей

Согласно документу, в 2025 году на мероприятие «Снос самовольных построек на территории города Перми, выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих правилам благоустройства» бюджет в размере 1,5 млн руб. может получить администрация Свердловского района. На аналогичные цели для Мотовилихи могут выделить 2 млн руб., для Индустриального района — 1,6 млн руб., Кировского — 1,7 млн руб., Орджоникидзевского — 571,6 тыс. руб. Поселку Новые Ляды на снос незаконно установленных движимых объектов планируется направить 494,9 тыс. руб.