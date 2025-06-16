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Впервые за 5 лет жители района в Туркестанской области получили 1,5 млрд кубометров воды

АСТАНА, 16 июн — Sputnik. Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сообщило о том, что из Жамбылской области в Созакский район Туркестанской области направлено более 1,5 миллиарда кубометров воды.

Источник: Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана

Вода идет по реке Шу из Тасоткельского водохранилища.

До Созакского района вода дошла в феврале. Для обеспечения ее необходимого объема Министерство водных ресурсов и ирригации провело несколько переговоров с коллегами из Кыргызской Республики.

сообщили в ведомстве

Такой объем воды впервые за пять лет получили жители Созакского района.

От лица всех жителей района хочу сказать, что мы рады приходу воды. Спасибо, что, несмотря на сильную жару, продолжаете работать над подачей воды, лично выезжаете на места и следите за результатами.

отметил житель района Ришат Танатов

Также в 2025 году по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова планируется очистка Фурмановского обводного канала, по которому вода из реки Шу будет направляться в Созакский район.