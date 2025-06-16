Минобороны РФ: погода сыграла важную роль при освобождении Ульяновки в ДНР

Перед Ульяновкой все лесополосы были оборудованы огневыми точками, что повысило обороноспособность украинских сил. Кроме того, украинские войска использовали местную ферму в качестве укрепленного пункта, что усложняло продвижение российских штурмовиков. Для достижения цели российским войскам пришлось вести бой с нескольких направлений и постепенно уничтожать опорные пункты ВСУ.