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Минобороны РФ: погода сыграла важную роль при освобождении Ульяновки в ДНР

Погода позволила российским бойцам скрыться от беспилотных летательных аппаратов противника.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Погодные условия сыграли важную роль в успешном освобождении населенного пункта Ульяновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

В день проведения операции сильный туман создал благоприятные условия для российских военнослужащих, позволив им скрыться от беспилотных летательных аппаратов противника и значительно упростив выполнение боевой задачи.

Перед Ульяновкой все лесополосы были оборудованы огневыми точками, что повысило обороноспособность украинских сил. Кроме того, украинские войска использовали местную ферму в качестве укрепленного пункта, что усложняло продвижение российских штурмовиков. Для достижения цели российским войскам пришлось вести бой с нескольких направлений и постепенно уничтожать опорные пункты ВСУ.

Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль Ульяновку. В пресс-службе Минобороны РФ подтвердили, что операция проводилась силами группировки войск «Центр», которые успешно реализовали план по освобождению населенного пункта и обеспечили контроль над этим стратегическим объектом.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России взяли под контроль шахту Новодзержинскую в ДНР. Российские подразделения после этого продолжили движение вперед.