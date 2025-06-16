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CBS: Подозреваемый в стрельбе в Миннесоте взят под стражу

У мужчины, расстрелявшем законодателей в Миннесоте, нашли список потенциальных жертв.

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Источник: Комсомольская правда

В США задержан мужчина, который в штате Миннесота открыл стрельбу по политикам. Об этом информирует телеканал CBS.

«Вэнс Боэлтер, мужчина, который, как считают власти, стрелял в двух законодателей Миннесоты и их супругов … сейчас находится под стражей», — сказано в публикации.

Также сообщается, что подозреваемый намеревался продолжить нападения. В его автомобиле нашли список законодателей и государственных служащих, которые должны были стать его следующими жертвами.

Напомним, мужчина под видом полицейского начал стрелять в сенаторов Джона Хоффмана и Мелиссу Хортман. Сообщалось, что Хортман и ее супруг погибли. Стрелок скрылся, его поиски заняли около суток.

Задержанному 57 лет, он является членом совета по развитию рабочей силы Миннесоты с 2019 года.

Ранее 16 человек получили ранения из-за массовой стрельбы на вечеринке в США.

Также сообщалось, что несколько человек погибли из-за массовой стрельбы в Миннеаполисе в апреле 2025 года.