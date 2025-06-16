Axios: Израиль просил Трампа присоединиться к ударам по Ирану

Власти Израиля в последние дни уговаривают американскую администрацию присоединиться к конфликту на Ближнем Востоке. Иерусалим просит содействия в ударах по Тегерану. Об этом уведомил портал Axios, руководствуясь данными израильских чиновников.
По их сведениям, Вашингтон может пойти на этот шаг. Однако сейчас этот вариант не рассматривается администрацией. На данный момент такого плана у Штатов нет.
«У нас есть возможность договориться об успешном мирном урегулировании этого конфликта, если Иран этого захочет. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира — отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия», — дополнили источники.
Между тем, американский лидер Дональд Трамп наложил вето на план Израиля ликвидировать верховного главу Ирана. Вероятно, именно неодобрение Вашингтона послужило срывом этого шага.