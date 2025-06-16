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Житель Горнозаводска лишился машины за повторное пьяное вождение

Чусовской городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в г.

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Чусовской городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в г. Горнозаводске) рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Горнозаводска. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд установил, что в январе фигурант был подвергнут административному наказанию за вождение в состоянии опьянения, но уже в феврале снова сел за руль пьяным и был остановлен сотрудниками ГАИ.

Суд приговорил виновного к 280 часам обязательных работ, лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал принадлежащую осужденному машину, которой он управлял при совершении преступления. Приговор еще не вступил в законную силу.