Монгольская авиакомпания возобновила рейсы Иркутск — Улан-Батор

Монгольская авиакомпания возобновила рейсы из Иркутска в Улан-Батор. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе иркутского аэропорта, самолеты будут летать раз в неделю по пятницам.
— С 13 июня 2025 года вы можете познакомиться с культурой Монголии и насладиться ее красотой. Новые рейсы дополнят существующие — от иркутской авиакомпании, — говорится в сообщении аэропорта.
Туристы смогут увидеть статую Чингисхана, побывать в Зимнем дворце Богды-гэгэна, прогуляться по Национальному парку Горхи Тэрэлж и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реках Приангарья усилят меры безопасности для отдыхающих. Жителям будут раздавать листовки и памятки, на территориях пляжей пройдут профилактические рейды.