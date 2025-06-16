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Монгольская авиакомпания возобновила рейсы Иркутск — Улан-Батор

Самолеты будут летать раз в неделю по пятницам.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Монгольская авиакомпания возобновила рейсы из Иркутска в Улан-Батор. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе иркутского аэропорта, самолеты будут летать раз в неделю по пятницам.

— С 13 июня 2025 года вы можете познакомиться с культурой Монголии и насладиться ее красотой. Новые рейсы дополнят существующие — от иркутской авиакомпании, — говорится в сообщении аэропорта.

Туристы смогут увидеть статую Чингисхана, побывать в Зимнем дворце Богды-гэгэна, прогуляться по Национальному парку Горхи Тэрэлж и многое другое.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реках Приангарья усилят меры безопасности для отдыхающих. Жителям будут раздавать листовки и памятки, на территориях пляжей пройдут профилактические рейды.